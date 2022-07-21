Россияне с начала вторжения совершили не менее 24,2 тыс. военных преступлений, - Офис генпрокурора. ИНФОГРАФИКА
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В общей сложности украинские правоохранители зарегистрировали 35 828 преступлений, связанных с полномасштабным вторжением России.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Зарегистрировано 24 208 преступлений агрессии и военных преступлений, из них 23 316 – относительно нарушения законов и обычаев войны, 73 – планирования, подготовки или развязывания и ведения агрессивной войны, 21 – пропаганды войны, 798 – другие.
Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России было зарегистрировано 11 620 преступлений против национальной безопасности, из них: 8074 – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1373 – государственной измены, 1625 – коллаборационной деятельности, 99 – пособничества государству-агрессору, 64 – диверсии, 385 – другие.