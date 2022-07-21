Рашисты убили уже 358 детей, 681 ранен, - Офис генпрокурора

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 358 детей, более 681 ребенок был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 21 июля 2022 года более 1039 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 358 детей погибли и более 681 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало 3 детей в Донецкой области – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

20 июля в результате массового обстрела оккупантами г. Харьков погиб 13-летний мальчик, 15-летняя девочка получила ранения.

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В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 19 июня в результате артиллерийского обстрела агрессором с. Ивановка Изюмского района Харьковской области получила ранение 16-летняя девочка.