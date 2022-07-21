ЦРУ о слухах о болезни Путина: "Он слишком здоров"

Центральное разведывательное управление США считает, что российский диктатор Владимир Путин здоров.

Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, выступая на Форуме по безопасности в Аспене в Колорадо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Бернс сказал, что у ЦРУ нет никаких доказательств того, что Путин психически или физически истощен.

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров", – сказал директор ЦРУ.

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Бернс заявил, что Путин считает, что давление его армии истощит силы украинских военных и сломит волю возглавляемого США альянса, но он ошибается.

"Взгляд Путина на американцев состоит в том, что мы страдаем синдромом дефицита внимания и будем отвлекаться на что-то другое, – сказал директор ЦРУ. – Я убежден, что Путин ошибался в своих предположениях о развале альянса и изломе воли Украины до начала войны, и он ошибается и сейчас".

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По словам Бернса, Путин просчитался, полагая, что может разрушить НАТО. НАТО принимает Финляндию и Швецию и усилило развертывание своих войск ближе к границам России.