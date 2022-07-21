Слова Лаврова о расширении географии вторжения – это пропаганда, - Бербок

Заявление главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о якобы географическом расширении задач войны против Украины является пропагандистским.

Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что россияне каждый раз используют какие-нибудь новые аргументы.

"...Сейчас они утверждают, что это связано с военной поддержкой (Запад. - Ред.). Но они и раньше атаковали Киев и другие части Украины", - подчеркнула Бербок.

Напомним, 20 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР".

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