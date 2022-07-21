Ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву 7 ракет С-300, один человек пострадал, - ОВА

Войска РФ ночью обстреливали территорию Николаева и области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Так, около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300.

"По предварительной информации известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

В то же время, 20 июля в 11:20 и 13:00 были обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.



В 16:20, 20 июля, в результате обстрелов Шевченковской громады между населенными пунктами Котлярево и Зеленым Гаем загорелись поля с зерновыми. Пострадавших нет.



Также вчера, 20 июля, в результате вражеских обстрелов в лесном урочище Галицыновской громады возникло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений.

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Обстрелы также были в с. Красная Долина Широковской громады Баштанского района.

"Ночью, 21 июля, около 02:00 обстрелов подверглось с. Широкое Широковской громады. В результате попадания в жилой дом есть один погибший. Также попадания были за пределами населенных пунктов громады.



Ночью, с 20 на 21 июля, были обстрелы в Баштанской громаде. Зафиксировано попадание в сельские населенные пункты. Часть снарядов осталась не разорванной. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, вчера, 20 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков дважды возникло возгорание сухой травы и кустарников на территории громады.



Также под постоянными обстрелами остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация по разрушениям жилых домов уточняется", - отмечают в ОВА.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавили в обладминистрации.

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