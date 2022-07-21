Рашисты обстреливают один из районов Харькова, известно о раненых, - мэр Терехов (обновлено)

Российские оккупационные войска обстреливают один из самых густонаселенных районов Харькова.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне наносят удары по Харькову. Ко вниманию жителей: находитесь в укрытиях, без необходимости не выходите на улицы, не игнорируйте сигналы тревоги!" – подчеркнул он.

В то же время мэр Игорь Терехов сообщил, что рашисты бьют по одному из самых густонаселенных районов города.

"Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова", - добавил глава города.

"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", – позже рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

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