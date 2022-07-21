Число жертв ракетного удара РФ по Виннице возросло до 26: В больнице скончалась 20-летняя девушка
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В результате ракетных обстрелов Винницы войсками РФ погибли 26 человек.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"26… Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10.40. Возвращалась домой от стоматолога… 98% ожогов…
Светлая память… Соболезнование родным и близким", - пишет глава обладминистрации.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.