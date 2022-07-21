Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть в Украине войну на истощение, – директор ЦРУ Бернс

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если считает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.

Об этом он заявил на форуме безопасности в Аспене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Бернс сказал, что российский президент ошибается, считая, что он может выиграть войну на истощение против Украины, как и ошибался, думая, что его войска могут захватить Киев в первые несколько дней вторжения.

По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом.

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"Он настаивает на том, что Украина – не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор", – добавил директор ЦРУ.