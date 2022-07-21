Утренний обстрел Харькова: Рашисты били по остановкам общественного транспорта, 1 человек погиб, 17 - получили ранения

В результате утреннего обстрела Харькова российскими оккупационными войсками известно об одном погибшем и 17 раненых.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Второй день подряд и примерно в одно и то же время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как следствие - уже один погибший и 17 раненых, один из них крайне тяжелый", - отметил городской голова.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты обстреливают один из районов Харькова.

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