Утренний обстрел Харькова: Рашисты били по остановкам общественного транспорта, 1 человек погиб, 17 - получили ранения
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В результате утреннего обстрела Харькова российскими оккупационными войсками известно об одном погибшем и 17 раненых.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Второй день подряд и примерно в одно и то же время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как следствие - уже один погибший и 17 раненых, один из них крайне тяжелый", - отметил городской голова.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты обстреливают один из районов Харькова.