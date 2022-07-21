США: "Конкуренция, прозрачность и судебная реформа станут залогом восстановления Украины"
9 42584
Посол США в Украине Бриджит Бринк встретилась с президентом Торговой палаты США в Украине Андреем Гундером.
Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Великолепная встреча с Andy Hunder, во время которой обсудили роль американских компаний в экономике Украины и поощрение Торговой палатой США инвестиций США в Украину. Мы сошлись на том, что конкуренция, прозрачность и судебная реформа станут залогом восстановления Украины", - подчеркнула дипломат.