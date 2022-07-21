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США: "Конкуренция, прозрачность и судебная реформа станут залогом восстановления Украины"

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ермак
Посол США в Украине Бриджит Бринк встретилась с президентом Торговой палаты США в Украине Андреем Гундером.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Великолепная встреча с Andy Hunder, во время которой обсудили роль американских компаний в экономике Украины и поощрение Торговой палатой США инвестиций США в Украину. Мы сошлись на том, что конкуренция, прозрачность и судебная реформа станут залогом восстановления Украины", - подчеркнула дипломат.

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