Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 850 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3912 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 июля потери личного состава противника составляют около 38 850 человек.