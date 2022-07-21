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Обстрел Харькова рашистами: Два человека погибли, 19 - получили ранения, в том числе ребенок

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харків
Российские оккупанты утром ударили "Ураганами" по Харькову. В результате этого ранения получили 19 человек, погибли - 2.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", - отметил он.

"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают на местах в усиленном режиме".

Жителей Харькова просим быть очень осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул глава области.

Читайте: Утренний обстрел Харькова: Рашисты били по остановкам общественного транспорта, 1 человек погиб, 17 - получили ранения

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Топ комментарии

  • ПравдаЛюбка
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  • Владимир Укроп a0eec8ce
    Раша не имеет права географически существовать. Ее надо расчленить, иначе это фашистское государство будет веками нападать и гадить по всему миру!!!
    Слава Украине!!!
  • ПравдаЛюбка
    .
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