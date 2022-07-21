Обстрел Харькова рашистами: Два человека погибли, 19 - получили ранения, в том числе ребенок
3 44313
Российские оккупанты утром ударили "Ураганами" по Харькову. В результате этого ранения получили 19 человек, погибли - 2.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", - отметил он.
"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают на местах в усиленном режиме".
Жителей Харькова просим быть очень осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул глава области.