В оккупированном Купянске не хватает моргов для тел оккупантов, - Синегубов

Враг не считает живую силу, а российское командование огорчается из-за каждой единицы уничтоженной техники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам российские оккупанты несут большие потери на Изюмском направлении, а тела свозят в Купянск, морги которого не вмещают тела всех убитых россиян.

"Поскольку через Купянск они направляют свою технику, у них логистика идет на Изюмское направление и дальше на территорию Донецкой области, и там действительно ведутся активные боевые действия, наши Вооруженные силы постоянно наносят в этом направлении врагу большие потери. Враг практически не считает свою живую силу, считает только бронированную технику. Мы это наблюдаем по военной тактике действий. Ну а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов – это их проблемы", – рассказал Олег Синегубов.

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