Оккупанты загнали тяжелую технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Энергоатома.
"Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора", - говорится в сообщении.
Как отмечается, военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машзалу энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например, из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС.