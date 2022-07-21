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Медведев вслед за Лавровым заявляет о намерении "расширить" войну против Украины

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медведев
России вроде бы нужно отодвинуть украинскую армию не только от оккупированного Донбасса, но и дальше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше", – говорит Медведев.

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Напомним, что с подобным заявлением выступил вчера и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и вышла за пределы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Maryna Solska e862e0af
    головне най не перестараються, курви, бо Земля кругла.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    ну ті пидуни завжди ******* навпаки, то вони не збирались нападати і не нападали )) тепер коли кажуть шо шось там будуть робити це смішно бо вони вже отримали пізди і їхні перспективи не дуже виглядають, значить будуть звалювати ))
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