В Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна ДОКУМЕНТ (обновлено)

В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины, министр обороны Турции и генсек ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Дом".

Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.

Подписание прямого соглашения по зерну между РФ и Украиной не будет.

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Документ называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Украина при этом не подписывала никаких документов с Россией, пишет Украинская правда.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр Инфраструктуры Александр Кубраков. С Российской стороны Инициативу подписал Министр обороны России Сергей Шойгу.

Соглашение предусматривает, что контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России. А также ни одного транспортного сопровождения российскими кораблями украинских судов.

В Стамбуле под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр (СКЦ), в который войдут представители Украины, России, Турции и ООН. Этот центр будет осуществлять общий надзор за соблюдением Инициативы.

Им будут созданы инспекционные группы.

Все торговые суда, участвующие в настоящей Инициативе, будут подлежать инспекции, проводимой инспекционной группой в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива.

Вся деятельность в украинских территориальных водах будет осуществляться под властью Украины.

Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ.

Договор будет действовать 120 дней с даты подписания и автоматически продлен, если ни одна из сторон не сообщит, что хочет его прекратить.



