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В Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна ДОКУМЕНТ (обновлено)

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зерно
В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины, министр обороны Турции и генсек ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Дом".

Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.

Подписание прямого соглашения по зерну между РФ и Украиной не будет.

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В Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна 01

Документ называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Украина при этом не подписывала никаких документов с Россией, пишет Украинская правда.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр Инфраструктуры Александр Кубраков. С Российской стороны Инициативу подписал Министр обороны России Сергей Шойгу.

Соглашение предусматривает, что контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России. А также ни одного транспортного сопровождения российскими кораблями украинских судов.

В Стамбуле под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр (СКЦ), в который войдут представители Украины, России, Турции и ООН. Этот центр будет осуществлять общий надзор за соблюдением Инициативы.

Им будут созданы инспекционные группы.

Все торговые суда, участвующие в настоящей Инициативе, будут подлежать инспекции, проводимой инспекционной группой в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива.

Вся деятельность в украинских территориальных водах будет осуществляться под властью Украины.

Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ.

Договор будет действовать 120 дней с даты подписания и автоматически продлен, если ни одна из сторон не сообщит, что хочет его прекратить.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Ну теперь пойдет как и надо кацапне. ООН завоет через пару дней про важность прекращение боевых действий чтобы африканские детишки не страдали,турки с умным видом гривами помашут,кацапы понаделают референдумов и укреплений на захваченных территориях. А Украина как обычно в проигрыше
  • Player New
    Поздоровляю, кацапи дозволили нам торгувати власним зерном, частину вони вже вкрали але то таке, пабєда.
  • Олександр Дніпро
    - зупинено контрнаступ ЗСУ та надана окупанту пауза для відновлення сил.
    - зняті санкції з окупанта (експорт зерна з РФ).

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