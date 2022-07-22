Оккупанты стреляли из "Градов" в сторону Запорожья, большинство ракет утонули в Днепре, – председатель ОВА Старух

Российские оккупанты произвели обстрел северной части Запорожской области из реактивных систем залпового огня "Град", взрывы были слышны в Запорожье, однако большинство ракет упали в Днепр.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Громкие взрывы, которые были слышны в областном центре сегодня вечером - это результат вражеской атаки из системы "Град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское", - написал Старух в телеграм-канале.

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