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США и партнеры будут контролировать выполнение Россией соглашения по экспорту украинского зерна, - посол Бринк

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зерно
В США приветствуют подписание соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна и вместе с другими странами будут следить за выполнением Россией этих договоренностей.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что соглашение является "самым безопасным, самым лучшим и быстрым способом экспорта зерна".

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"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить эту договоренность", – заявила посол Бринк.

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Топ комментарии

  • Брат Єрмака
    Щойно на телефонному брифінгу Кірбі оголосив, скоро буде офіційний прес-реліз на сайті Пентагону

    США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 млн доларів. Він включає:

    +4 HIMARS та ракети до них

    36,000 снарядів до артилерії

    Протитанкове озброєння

    580 дронів ******* Ghost
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Ну США внимательно следили за соблюдением Россией Будапештского меморандума, да не уследили. Бывает. Внимательнейшим образом следили за оккупацией Крыма. Предупреждали нашу элитку про февраль 2022, правда ПВО не дали и собственно никак не препятствовали напасть. Тута тоже будут контролировать до того момента, как Рашка нападет на корабли и порты. И все, не войну же начинать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
  • Evgeny N
    "І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість" Джерело:

    До Чорного моря зайде військовий флот під егідою ООН??? Ой, сумніваюся!
    Може військові флоти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії забезпечать виконання домовленостей? Це тільки для мене смішно звучить?

    Єдине джерело змусити рашистів виконувати свої зобов'язання та домовленності - це ЗСУ і ******* зброя. Все решта - бла-бла-бла "ніпрощо".
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