США и партнеры будут контролировать выполнение Россией соглашения по экспорту украинского зерна, - посол Бринк

В США приветствуют подписание соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна и вместе с другими странами будут следить за выполнением Россией этих договоренностей.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что соглашение является "самым безопасным, самым лучшим и быстрым способом экспорта зерна".

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"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить эту договоренность", – заявила посол Бринк.