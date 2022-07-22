Новости

Сейчас ежедневные потери ВСУ – около 30 убитых и 250 раненых, - Зеленский

17 91694
зеленський
Сейчас на фронте ежедневно погибают 30 украинских военнослужащих и 250 получают ранения.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Зеленский сказал в интервью, что изменение соотношения огневой мощи благодаря зарубежным поставкам передовой военной техники привело к тому, что потери ВСУ значительно снизились по сравнению с маем и июнем. Сейчас каждый день гибнут в среднем 30 украинских военнослужащих и примерно 250 получают ранения.

Президент отказался назвать журналистам точное количество потерь, которые понесла армия Украины с начала вторжения, но снова подчеркнул, что это число "в разы меньше" тех потерь в личном составе, которые терпит Россия.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 тыс. человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1704 танка и 3920 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Stepan Ivanoff
    Шо, правда?))

    "А тим часом в Україні успішно реалізуються програма "мільярд дерев". Причому особливо успішно - у зоні ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

    Ні, це не жарт із серії "покладіть насіння у кишеню". Це буквально; освоєння бюджетних коштів іде аж гай шумить.

    За даними сайту zelenakraina.gov.ua, який був створений під цю програму, на 2 березня на Херсонщині було висаджено 835 тисяч дерев, а на Чернігівщині - майже 3,5 мільйони.

    А на 7 червня на окупованій Херсонщині нібито вже висадили 1 мільйон 200 тисяч дерев, на Чернігівщині - аж 13 з половиною мільйонів!

    Тобто, під час війни за три місяці під обстрілами херсонці висадили 500 тисяч дерев, а у замінованих і розбомблених лісах Чернігівщини - 10 мільйонів.

    Володимир Ар'єв звернувся до Держлісгоспу із депутатським запитом щодо цих цифр, але йому ні підтвердили, ні спростували дані сайту. Сказали, що оновлену інформацію дадуть після деокупації Херсонщини.
    А по Чернігівщині підтвердили висадку дерев на
    7 мільйонів 142 тисячі гривень. Цієї весни.

    У цьому зв'язку зверніть увагу: депутати від ЄС - єдині, хто зараз хоча би говорять про проблему. Але розслідувати зловживання тепер нема кому. НАБУ, Генпрокуратура, СБУ і САП обезглавлені або переведені під ручне управління Офісу президента.

    По суті, а нас тепер можуть "садити" по мільярду саджанців щомісяця хоч на дні Чорного моря. Знаючи, що саджанцями посадки і обмежаться."

    Действительно всё здорово?!
  • Юрий Петров 33876dd3
    Як справи у лисого з кварталу?
  • 18c49ed2
    Тогда почему во время войны прощаются многомиллиардные долги перед бюджетом фирмам Бени? Если кровь из носу нужны деньги в бюджет. Общая сумма Бениных долгов с лихвой закроет все дыры бюджета.

    Суд ліквідував компанію Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 млрд грн боргу перед ПриватБанком
    https://m.censor.net/ua/news/3354055/sud_likviduvav_kompaniyu_kolomoyiskogo_novofarm_ta_spysav_43_mlrd_grn_borgu_pered_pryvatbankom
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости