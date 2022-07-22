Зеленский выступил против замораживания войны с Россией: Кремль не изменит свою геополитику и не откажется от претензий на бывшие советские республики

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что замораживание полномасштабной войны с Россией побудит ее к эскалации конфликта.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает России перерыв для отдыха. Они не используют эту паузу, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил он.

Глава государства сравнил Россию с "кашалотом, который проглотил две области Украины и теперь говорит: "Заморозьте конфликт". Потом (Россия) отдохнет и через два-три года захватит еще две области и снова скажет: "Заморозьте конфликт". И так будет продолжаться и дальше. Сто процентов".

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Глава государства подчеркнул, что снабжение Западом реактивных систем залпового огня позволило кардинально изменить ситуацию на фронте: если раньше Россия выпускала до 12 тысяч артиллерийских снарядов в сутки против 1-2 тысяч, то теперь Украина может выпустить до 6 тысяч.

Зеленский добавил, что после событий последних пяти месяцев украинцы не хотят вести переговоры с Россией.

"Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие столетия. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет" , – сказал он.

"Мы бы предпочли деоккупацию способом, который не является военным, и чтобы спасти жизни. Но мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока им не разбьют морду, они ничего не поймут", - подчеркнул президент Украины.