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Зеленский выступил против замораживания войны с Россией: Кремль не изменит свою геополитику и не откажется от претензий на бывшие советские республики

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что замораживание полномасштабной войны с Россией побудит ее к эскалации конфликта.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal,  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает России перерыв для отдыха. Они не используют эту паузу, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики", - отметил он.

Глава государства сравнил Россию с "кашалотом, который проглотил две области Украины и теперь говорит: "Заморозьте конфликт". Потом (Россия) отдохнет и через два-три года захватит еще две области и снова скажет: "Заморозьте конфликт". И так будет продолжаться и дальше. Сто процентов".

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Глава государства подчеркнул, что снабжение Западом реактивных систем залпового огня позволило кардинально изменить ситуацию на фронте: если раньше Россия выпускала до 12 тысяч артиллерийских снарядов в сутки против 1-2 тысяч, то теперь Украина может выпустить до 6 тысяч.

Зеленский добавил, что после событий последних пяти месяцев украинцы не хотят вести переговоры с Россией.

"Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие столетия. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет" , – сказал он.

"Мы бы предпочли деоккупацию способом, который не является военным, и чтобы спасти жизни. Но мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока им не разбьют морду, они ничего не поймут", - подчеркнул президент Украины.

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Топ комментарии

  • Muron
    чешской столице 22-24 июля состоится II Форум народов свободной России, чтобы с участием авторитетных экспертов обсудить вопросы депутинизации, демилитаризации и деимпериализации страны. Тарас Стецькив, депутат украинского парламента 5-ти созывов и общественный деятель, также примет участие в мероприятии. Он расскажет, почему Россия станет безопасной для мира только тогда, когда после военного поражения на территории Украины она будет внутренне трансформирована и территориально переформатирована. Вот его главныеhttps://zbruc.eu/node/112287 тезисы .

    Завершение российско-украинской войны возможно только при условии нанесения российской армии военного поражения на территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Это решающий фактор, который приведет к отстранению от власти в России нынешнего политического режима во главе с Путиным и повлечет ее военно-политическую капитуляцию.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Навіть додати нічого. Все вірно.
    Головне щоб тепер слова не розходилися з ділом.

    І да - на рахунок розбитого кацапського рила - за це окремо респект. Це просто в десятку.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    від какаяразница, зійтися десь посередині, просто перестати стріляти, асфальту, послаблення армії та знищення оборонзамовлення - до розбити морду

    шкода що це прозріння криворізького ватана коштувало і коштуватиме українському народу десятки, сотні тисяч життів
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