В США впервые не исключили возможность поставки Украине истребителей: "Пентагон осуществляет оценку целесообразности"

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей.

Об этом Кирби сообщил в пятницу на закрытом брифинге для СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, Министерство обороны США осуществляет "определенную предварительную оценку целесообразности потенциального предоставления Украине истребителей".

В то же время представитель Белого дома предостерег, что это не произойдет быстро с учетом того, насколько сложны эти самолеты в управлении и содержании.

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"Интегрирование и управление любого самолета, особенно усовершенствованного истребителя, является сложной вещью", – добавил Кирби.

Комментируя вопрос сроков предоставления Украине современных истребителей, он подчеркнул, что речь идет только о предварительной оценке и "это не то, что произойдет в ближайшее время".