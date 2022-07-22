В США впервые не исключили возможность поставки Украине истребителей: "Пентагон осуществляет оценку целесообразности"
7 86331
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей.
Об этом Кирби сообщил в пятницу на закрытом брифинге для СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, Министерство обороны США осуществляет "определенную предварительную оценку целесообразности потенциального предоставления Украине истребителей".
В то же время представитель Белого дома предостерег, что это не произойдет быстро с учетом того, насколько сложны эти самолеты в управлении и содержании.
"Интегрирование и управление любого самолета, особенно усовершенствованного истребителя, является сложной вещью", – добавил Кирби.
Комментируя вопрос сроков предоставления Украине современных истребителей, он подчеркнул, что речь идет только о предварительной оценке и "это не то, что произойдет в ближайшее время".