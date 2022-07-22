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Украинцам не следует опасаться продолжения военных учений в Беларуси, - Буданов

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что из-за продолжения военных учений в Беларуси не стоит беспокоиться.

Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это абсолютно стабильные действия (учения. – Ред.), все это мы отслеживаем и знаем. Не следует демонизировать ситуацию с Беларусью и как-то сильно остерегаться определенных действий оттуда. Беларусь должна была нас атаковать раз пять, пожалуй, за это время. Если следить за всем этим хламом, который вбрасывается через СМИ... Я вам еще раз говорю: ничего сейчас там не будет", - убеждает Буданов.

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Как сообщалось, начиная с 29 апреля, Беларусь в тринадцатый раз продлила еще на неделю военные учения вблизи украинской границы - по меньшей мере до 31 июля.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Это тот Буданов, который перед самой войной заявлял что нечего остерегаться раши, т.к. ударные группы не сформированы?
  • Maxim Ak-Murza
    Шо это так активизировался этот муж секретутки Боневтика ?
  • andrej andrej
    Украинцы-то остерегаются вашей шоблы ,больше, чем раши с белораши вместе взятых...
    Зерновые согласосы...
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