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Готовится законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ, - Верещук

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паспорт,рф
В правительстве обсуждают введение уголовной ответственности за получение паспорта России гражданами Украины на оккупированных территориях.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – отметила Верещук.

Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено, подчеркнула министр.

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Топ комментарии

  • Юрій Гросарчук e7884015
    Верещук *****, ты дебилка. А если у них выбора нет и это единственный способ выжить.
  • Tema9
    Кацппи можуть примусово парити свої паспорти. А де закон про позбавлення громадянства за колаборацію з кацапами?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    очередной зеленый понос...., который создаст больше проблем, чем решит......
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