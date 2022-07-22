Война России не ограничивается Украиной: удар по ценам в Европе является частью доктрины Путина, - Кулеба

Президент РФ Владимир Путин бьет по населению в Европе ценами, чтобы показать россиянам, что состоятельные европейцы живут не лучше их, и диктовать уступки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война России не ограничивается Украиной. Путин намеренно стремится разрушить стабильность и благополучие каждой европейской семьи. Он использует энергетику и еду как оружие для усиления давления. В Украине Путин бьет по мирному населению ракетами, в Европе он бьет по мирному населению ценами. Это часть его доктрины", – сказал Кулеба.

Он отметил, что лидер страны-агрессора хочет сделать жизнь каждой европейской семьи такой, как жизнь российских семей, и преследует две цели: во-первых, он хочет показать россиянам, что эти состоятельные европейцы и американцы живут не лучше них, и во-вторых, он хочет диктовать европейским правительствам, на какие уступки они должны пойти для России.

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"Украина стоит на пути этих планов и защищает другие нации от России. С эффективной и длительной поддержкой Украина преодолеет Путина и не даст ему создать еще больше проблем для людей в Европе, Азии и Африке", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что логика голосов, предлагающих дать Путину то, чего он хочет, опасно наивна, а люди, которые делают такие предложения, либо неосведомлены об угрозах от России, либо намеренно пытаются ввести в заблуждение в пользу России.