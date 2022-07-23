Ожидаем нового пакета военной поддержки от Британии, - Зеленский
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Сегодня Владимир Зеленский провел разговор с Борисом Джонсоном – говорили о безопасности и оборонном сотрудничестве Украины и Великобритании.
Об этом в видеообращении сказал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Говорил сегодня с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Прежде всего о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем нового пакета военной поддержки. Отношения между Украиной и Британией построены на общих ценностях. И что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами будут только усиливаться", – отметил глава государства.