Новости

Ожидаем нового пакета военной поддержки от Британии, - Зеленский

3 31921
британія
Сегодня Владимир Зеленский провел разговор с Борисом Джонсоном – говорили о безопасности и оборонном сотрудничестве Украины и Великобритании.

Об этом в видеообращении сказал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня с большим другом Украины Борисом Джонсоном. Прежде всего о безопасности и оборонном сотрудничестве. Ожидаем нового пакета военной поддержки. Отношения между Украиной и Британией построены на общих ценностях. И что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами будут только усиливаться", – отметил глава государства.

Читайте также: Зеленский обсудил с Джонсоном подготовку украинских военных в Британии

Топ комментарии

  • Брат Єрмака
    По Півдню цілий десант зрадників призначених ZEленським.

    До затриманих генералів Криворучка і Садохіна додається генерал Кулініч. Випускник академії фсб, вийшов в тираж ще в 2005 році, але чомусь повертається в СБУ під час реваншу і в 2020 році одразу ж на керівну посаду - очолює напрям СБУ по Криму.

    В результаті виявляється зрадником.

    Як і зрадниками виявилися глава СБУ Херсонщини, глава АТЦ СБУ Херсону, глава ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов.

    Така от плеяда троянських коней призначена указами ZEленського на Південь.

    Навряд сам шутнік підбирав ці кадри. З самого початку йому їх підсовували в рамках агентурної операції РФ по підготовці швидкого захоплення Півдня. Той, хто у клоуна відповідальний за кадри, і є головним зрадником.

    Вас ще дивує питання конгресвумен Спартц до Єрмака по швидкій здачі Півдня?
  • 18c49ed2
    Так нормальные страны думают о обороне и вкладывают деньги в свою армию. А у нас три последних года в "велике крадівництво".

  • 18c49ed2
    Теперь клянчим аналоги у союзников.

Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости