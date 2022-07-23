Заявления России о якобы уничтожении четырех систем HIMARS в Украине – это неправда, - Пентагон
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"По состоянию на утро сегодня, согласно нашим переговорам с украинцами, это неправда. Все HIMARS продолжают оставаться занозой со стороны России", - сказал на традиционном брифинге в пятницу чиновник Минобороны США.
Он добавил, что российские войска на Украине пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя. Пока безуспешно.
"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе оружейных складах, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, смены локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", – сказал чиновник.
Неспособность России уничтожить системы HIMARS свидетельствует об исключительных способностях украинцев и об их тактической экспертизе, считает он.