Заявления России о якобы уничтожении четырех систем HIMARS в Украине – это неправда, - Пентагон

В Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"По состоянию на утро сегодня, согласно нашим переговорам с украинцами, это неправда. Все HIMARS продолжают оставаться занозой со стороны России", - сказал на традиционном брифинге в пятницу чиновник Минобороны США.

Он добавил, что российские войска на Украине пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя. Пока безуспешно.

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"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе оружейных складах, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, смены локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", – сказал чиновник.

Неспособность России уничтожить системы HIMARS свидетельствует об исключительных способностях украинцев и об их тактической экспертизе, считает он.