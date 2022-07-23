Войска РФ боятся контрнаступления ВСУ и активно минируют реку Ингулец, - ISW

Россияне могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки – Зеленодольска на юге Украины.

Такие данные обнародовал Институт изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы активно проходят берега Ингульца в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском.

Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.

Кроме того, как пишет ISW, российские войска наносили удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и без успеха пытались продвинуться северо-западнее Донецка.

В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

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