Войска РФ боятся контрнаступления ВСУ и активно минируют реку Ингулец, - ISW
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Россияне могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки – Зеленодольска на юге Украины.
Такие данные обнародовал Институт изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы активно проходят берега Ингульца в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском.
Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.
Кроме того, как пишет ISW, российские войска наносили удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и без успеха пытались продвинуться северо-западнее Донецка.
В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.