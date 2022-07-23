Вражеский штурм в направлении Верхнекаменского и Северского успешно отражен. Вблизи Углегорской ТЭС оккупанты понесли потери и отошли, - Генштаб ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг обстрелял село Николаевка Черниговской области.
На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.
По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг активных действий не вел, производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Золочев, Питомник, Борщевая, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново.
Также активные действия со стороны противника не отмечаются на Славянском направлении. Враг обстрелял районы Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.
"На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и Выемки. Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили", - говорится в сводке.
Также сообщается, что на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. Возле последнего также нанесли авиационные удары.
"Враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел", - информируют в Генштабе.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опросное, Водяное, Пречистовка, Малая Токмачка, Новояковловка, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреев. Также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.
Кроме того, как отмечается, на Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.
В Генштабе отметили, что вне пунктов базирования находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Украинская штурмовая и армейская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения успешно продолжают наносить удары по вражеским опорным пунктам, складам и скоплениям сил оккупантов на определенных направлениях.