Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 240 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1708 танков и 3929 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 июля потери личного состава противника составляют около 39 240 человек.