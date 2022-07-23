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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 240 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1708 танков и 3929 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 июля потери личного состава противника составляют около 39 240 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 39240 (+240) человек ликвидировано,

танков - 1708 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3929 (+9) ед,

артиллерийских систем - 864 (+1) ед,

РСЗО - 253 (+2) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов - 221 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),

крылатые ракеты - 167 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17) ед,

специальная техника - 72 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 240 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1708 танков и 3929 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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  • Ірландія
    ВСУ взяли Антоновский мост в Херсоне под огневой контроль, - экс-замначальника Генштаба Романенко.

    «‎Они (русские) видят, что могут остаться в окружении. По переговорам, которые ведут военные с родственниками, понятно, что психологическое состояние у них подавленое».

    Еще немного и наши бойцы окружат орков 💪
  • Garry Grant
    Скоро у кацапів ювілей. А там і 50к трупів на підході. Цікавий рівень зомбування свиноруського стада, якщо Афганістан з його 13 тис. "груз200" сприяв демонтуванню "совка" а засрашкінцям зараз хоч би шо.🤦
  • Андрей Моисеенко 5be38f2c
    При совку за жмуриків не давали Жигулів. А тут така можливість розбагатіти.
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