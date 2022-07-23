Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39 240 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1708 танков и 3929 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 23 июля потери личного состава противника составляют около 39 240 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 39240 (+240) человек ликвидировано,
танков - 1708 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 3929 (+9) ед,
артиллерийских систем - 864 (+1) ед,
РСЗО - 253 (+2) ед,
средства ПВО - 113 (+0) ед,
самолетов - 221 (+0) ед,
вертолетов - 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),
крылатые ракеты - 167 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2820 (+17) ед,
специальная техника - 72 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.