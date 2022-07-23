В оккупированной Кирилловке ночью раздавались взрывы, - мэр Мелитополя Федоров

В оккупированной Кирилловке ночью раздавались взрывы, накануне российские оккупанты начали свозить туда свою технику.

Об этом в Telegram сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью неспокойно в Кирилловке: в 3:00 и в 5:00 слышны взрывы. Побережье Азовского моря, которое в прошлом году гостеприимно принимало более 5 миллионов туристов, в этом году оккупировано рашистами. Более того, после удачных атак ВСУ на военные базы в Мелитополе и Мирном Мелитопольского района, оккупанты начали свозить свою военную технику в том числе в Кирилловку.

Они надеялись, что там их недостанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движения сопротивления. Но кто-то точно достал. Ждем подтверждения информации", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью вблизи оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, возник пожар, - мэр Федоров