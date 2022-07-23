Ракетные удары по Кировоградщине: один военный и два охранника трансформаторной подстанции погибли. Ранены 9 воинов, - Райкович

В результате попадания российских ракет возле Кропивницкого ранены 9 военнослужащих. Один воин из-за вражеских атак погиб. Погибли также двое охранников трансформаторной подстанции.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В настоящее время ведутся спасательные работы и оказывается необходимая помощь пострадавшим. Среди них военнослужащие - 9 раненых и один погибший. Два охранника трансформаторной подстанции, предварительно, погибли", - рассказал Райкович.

Он также прокомментировал ситуацию с обесточиванием одного из районов в Кропивницком.

"Сработала тяговая подстанция и один из районов города обесточен. Будет проведена проверка и профилактика и возобновится электроснабжение. Коммунальные структуры города будут работать в обычном режиме", - рассказал Райкович.

Как сообщалось, 23 июля 13 вражеских ракет ударили по Кировоградщине. Зафиксировано попадание в военный аэродром "Канатово" и объект "Укрзализныци".

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