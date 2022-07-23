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Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет

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Во временно оккупированном Мариуполе рашисты завышают цены на продукты, чтобы заставить людей работать на унизительных работах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Питьевая вода на разлив по 4 грн за литр. 25 грн за буханку обычного хлеба. Кило мяса - 500 грн, а десяток куриных яиц - 45 грн. Такова ценовая политика оккупантов в Мариуполе. Базовые продукты питания продают мариупольцам с наценкой в ​​200 300%.И это при том, что в самом городе почти нет работы.Таким образом российские оккупанты и их пособия, с одной стороны, подталкивают людей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов, а с другой - просто обворовывают и без того измученное население" – отметили в мэрии.

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Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет 01
Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет 02
Продукты питания в оккупированном Мариуполе продают с наценкой в 200-300%, - горсовет 03

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Просто нагадаю, що на крайніх виборах, 80% маріупольців голосували за рашистів або їхніх посіпак. Тому нічого нового не відбулося - як наголосували, так і живуть.
  • Белла Богун
    Доляр вже 40, і де зупиниться - невідомо.
  • Тульман Шупельпельц
    Просто напоминаю что ты очередной, как заказанный напоминатель голосователь. При этом с недостоверной информацией, сеешь раздор в украинском обществе в разгар войны, врагу на радость. Нет ничего милее плешивому фюреру, Когда украинцы украинцев в оккупации во враги народа записывают. Я думал что враг народа это совковый бесчеловечный пережиток, а вот поди ж ты, голосователь. До войны ни СБУ, ни другие правоохранительные органы, ко всем политическим не запрещеным партиям претензий не имели. Кто ты такой чтобы поправ презумпцию невиновности кого то в чем то обвинять?
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