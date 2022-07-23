Украинский защитник Александр Литвинов погиб в бою с российскими оккупантами

В бою с российскими оккупантами погиб украинский защитник Александр Литвинов. Прощание с воином состоится 25 июля в Днепре.

Об этом в Facebook сообщила его дочь Полина, передает Цензор.НЕТ.

"20 июля погиб мой папа. Мне понадобится определенное время и силы, чтобы сложить в слова все те эмоции, которые переполняют меня все эти дни. Все, что я могу сказать сейчас: он очень любил Украину и делал все для ее победы. И он очень любил меня, это было особенное счастье быть его дочерью.

Папа, если бы ты знал, как я скучаю… Мне придется собирать свою жизнь по кускам. Потому что пока я не представляю, как это жить в мире, в котором тебя нет", - говорится в сообщении.

С украинским защитником Александром Литвиновым попрощаются 25 июля в Днепре и на Краснопольском кладбище.

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