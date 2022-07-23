В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТО
21 32099
В Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
По данным "Думской", часть ракет сбили, но, похоже, есть и попадание в самой Одессе.
"Оставайтесь в укрытиях", - советует издание жителям города.
"Прямо сейчас в небе над Одессой и областью идет воздушное сражение. Очевидно, сейчас происходит самая мощная ракетная атака с первого дня войны", - отмечает местное издание.
По данным телеграмм-канала "Суспільне. Одеса", в городе виден черный дым.
Офіціної інформації щодо ракетного удару наразі немає.