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В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТО

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В Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

По данным "Думской", часть ракет сбили, но, похоже, есть и попадание в самой Одессе.

"Оставайтесь в укрытиях", - советует издание жителям города.

В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ 01
В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ 02

"Прямо сейчас в небе над Одессой и областью идет воздушное сражение. Очевидно, сейчас происходит самая мощная ракетная атака с первого дня войны", - отмечает местное издание.

В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ 03

По данным телеграмм-канала "Суспільне. Одеса", в городе виден черный дым.

В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ 04

Офіціної інформації щодо ракетного удару наразі немає. 

Топ комментарии

  • botoks
    ***** закрепляет договор по зерну. А где Гутиереш ? Ест уютненько круасаны ?
  • Валентина Саюн c856325a
    Зернова дорога під обстрілами. Віра оркам іще один раз розстріляна
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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