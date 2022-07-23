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Рашисты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр"

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одеса,братчук
Российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер главы ОВА Сергей Братчук со ссылкой на данные ОК "Юг".

"Враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • IN UA 7395a7cc
    Это типа в знак подписания договоренностей по вывозу зерна?
  • Kiev_Kiev_777
    так что там по зерну ? по портам не бить ? крысы зеленые
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вот и закончился экспорт зерна по-русски. зато генералиссимус видосик запилил о досягненні
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