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Спикер МИД Николенко об обстреле Одессы: Это плевок Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану

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одесса,порт
Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках соглашения о зерне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под вопрос договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе.

Российская ракета - это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна.

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Украина отмечает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса", - говорится в сообщении.

Спикер МИД Николенко об обстреле Одессы: Это плевок Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану 01

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено восстановление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт.

Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Да какой там плевок. Путин в лицо Эрдогану поссал
  • Прощай немытая раССея
  • user009
    кацапи - не словяни і ніколи ними не були (і не будуть), а росіяни - це взагалі не національність, а місце проживання
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