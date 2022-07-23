Посол США Бринк об обстреле порта Одессы: "Кремль продолжает использовать еду как оружие"

Посол США Бриджит Бринк прокомментировала ракетный удар российских оккупантов по Одессе.

Об этом дипломат сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности", - подчеркнула Бринк.

Ранее сообщалось, что в Одессе прозвучала серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

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