Сообщено о подозрении в госизмене топ-чиновнику времен Януковича Сивковичу. Трое сотрудников ФСБ РФ подозреваются в шпионаже, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что 5-я служба Федеральной службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ России Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора. Привлекли фесбешники к своей противоправной деятельности и представителей бывшей власти в Украине, которые в 2014 году "перебрались" в Москву, в частности, Владимира Сивковича. Также в преступную группу входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, в свою очередь привлекший в группу других граждан Украины.

"Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины. Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого вроде бы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, обладающих разведывательными возможностями на территории Украины и способных оказывать помощь работникам ФСБ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сивковичу поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

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ГБР также напоминает, что 16 июля 2022 Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию в результате которой разоблачили и задержали бывшего начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.