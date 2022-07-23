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Российские оккупанты ударили именно туда, где было зерно, - Воздушные Силы ВСУ об обстреле порта Одессы

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одеса,братчук
Российские оккупанты сознательно ударили по порту Одессы, где хранилось зерно.

Об этом заявил представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически две (ракеты. – Ред.) сбиты, две – попали в инфраструктуру портовую. Понятно, для чего это все делается", – отметил он.

"В контексте того, что происходит сегодня с украинским зерном, был нанесен удар именно туда, где зерно. Видим, чего стоят эти договоренности со страной-террористом", - добавил Игнат.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

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    Найбільш цікавим буде почути коментарі Ердогана та Генсека ООН...
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    Вот когда вернут , тогда и будем обсуждать. А сейчас обсуждаем то что есть на сегодня.
  • Роман Кокоровець
    засуньте в дупу цей договір один екземпляр Ердогану , другий Гутерешу щоб штанці не спадали !
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