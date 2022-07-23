Генсек ООН Гутерриш осуждает ракетные обстрелы одесского порта

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

"Генеральный секретарь беспрекословно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня по украинскому порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобальной продовольственной кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи по всему миру", - говорится в сообщении пресс-секретаря генсека ООН.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр". В Воздушных Силах ВСУ отметили, что РФ ударила именно туда, где находилось зерно.

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