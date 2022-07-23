Переговоры по 4 эвакуационным коридорам с оккупированных территорий на Харьковщине продолжаются, - Синегубов

Работа по организации четырех эвакуационных коридоров с оккупированных территорий Харьковщины продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.

"Мы постоянно запрашиваем через Офис президента, через профильное Министерство реинтеграции относительно возможных эвакуационных и гуманитарных коридоров. Сейчас мы запросили 4 маршрута снова", - отметил он.

"Предварительно, очень предварительно, есть перспективы в этом направлении (скажу так, очень осторожно) и мы ждем. Как только будет возможность осуществить эвакуацию, мы это сделаем", - добавил Синегубов.

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