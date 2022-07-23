Зеленский об обстреле Одесского порта: Россия всегда будет находить пути для нарушения обещаний

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по морскому порту Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В часности, Зеленский рассказал конгрессменам о большом количестве ракетных ударов, нанесенных сегодня войсками РФ по Украине, в том числе по территории Одесского порта.

Президент отметил, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и ни обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", - пояснил глава государства.

По словам Зеленского, именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война. Ведь для нашего государства крайне необходимо делать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

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