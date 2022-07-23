Украине нужны более современные комплексы ПВО, - Воздушные силы
Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос в том, что невозможно сбить 100% ракет, это должна быть большая удача. Поэтому если нам будут предоставлены партнерами те средства, которые нам обещают, NASAMS и IRIS и, возможно, другие, вероятно, мы сможем более эффективно реагировать на угрозы крылатых ракет", - сказал Игнат.
По его словам, на южном направлении украинская ПВО работает достаточно эффективно - до 50% выпущенных ракет, в частности "Калибр", уничтожается.
Игнат объяснил, что на вооружении украинской армии находятся противовоздушные комплексы, которые разрабатывались в 60-х, 70-х, 80-х годах ХХ века.
Он отметил, что современные западные комплексы противовоздушной обороны обладают более мощным маневром и позволят существенно усилить существующие системы противовоздушной обороны.
"Обнаружение целей, их уничтожение напрямую зависит от современного оборудования", - сказал Игнат.
Он добавил, что ракеты, которые утром 23 июля были выпущены по Одессе, предположительно летели из Севастопольской бухты. Эти ракеты имеют дальность полета до 2,5 тыс. километров.