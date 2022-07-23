Украина готовится к запуску экспорта зерна, несмотря на обстрелы порта в Одессе, - Кубраков

Техническая подготовка к запуску экспорта аграрной продукции продолжается, несмотря на обстрелы Одесского порта армией РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. За последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Ежедневно десятки ракет устремляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление. Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией" , – отметил он.

Кубраков подчеркнул, что документ не был жестом "доброй воли", а результатом работы ВСУ, освободивших остров Змеиный, а также поддержки наших союзников. Поэтому он подписан на украинских условиях - никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям.

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Он добавил, что в настоящее время весь мир наблюдает за этой ситуацией. ООН, союзники и партнеры говорят о Стамбульской инициативе как о решении, которое сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды - от обнищания.

"Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции РФ, война не закончилась. Но так же, как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие к "0" позициям, мы не отступим от своей цели – разблокировать морские порты. Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов", – подчеркнул министр.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.