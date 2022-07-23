На Ривнещину и Волынь приехало значительное количество переселенцев, поэтому стоит увеличить количество полицейских нарядов в этих областях, - Клименко

Также будет увеличено количество мобильных групп реагирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"В Ривном и Луцке провел координационные совещания. В эти области приехало значительное количество внутренне перемещенных лиц. Поэтому соответственно полицейское присутствие также должно быть усилено", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, количество нарядов и мобильных групп реагирования увеличивают, чтобы быстрее и качественнее отрабатывать заявления граждан и полученную оперативную информацию.

"Это нужно для выявления вероятных диверсантов или других криминальных элементов, а также позволит предотвратить ввоз в области оружия или других запрещенных предметов и веществ.

Конечно, под пристальным вниманием районы, граничащие с Беларусью. Там мы тоже увеличили полицейский контроль и усердно реагируем на все полученные сигналы от населения. Поскольку должны быть готовы к любым вариантам развития событий", - отметил глава Нацполиции.

Читайте также: Украине нужны более современные комплексы ПВО, - Воздушные силы