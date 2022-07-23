Новости

На Ривнещину и Волынь приехало значительное количество переселенцев, поэтому стоит увеличить количество полицейских нарядов в этих областях, - Клименко

3 83018
поліція
Также будет увеличено количество мобильных групп реагирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"В Ривном и Луцке провел координационные совещания. В эти области приехало значительное количество внутренне перемещенных лиц. Поэтому соответственно полицейское присутствие также должно быть усилено", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, количество нарядов и мобильных групп реагирования увеличивают, чтобы быстрее и качественнее отрабатывать заявления граждан и полученную оперативную информацию.

"Это нужно для выявления вероятных диверсантов или других криминальных элементов, а также позволит предотвратить ввоз в области оружия или других запрещенных предметов и веществ.

Конечно, под пристальным вниманием районы, граничащие с Беларусью. Там мы тоже увеличили полицейский контроль и усердно реагируем на все полученные сигналы от населения. Поскольку должны быть готовы к любым вариантам развития событий", - отметил глава Нацполиции.

Читайте также: Украине нужны более современные комплексы ПВО, - Воздушные силы

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Степан Русин de92b01b
    В мене одне питання до поліціі.Я людина в роках,львівянин,і частенько бачу отих молодих копів на вулицях...Особливо на Городоцькій,там їх школа міліціі,тепер університет,вони там зграями ходять...Питання таке - чому вони не на фронті,вони люди військові і в першу чергу мають йти воювати...А в тилу візьміть літніх людей,які здатні бачити порушення,припиняти його і тому подібне...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ну як тобі відповісти, що б не образити нікого? Може так?👇

  • Даша Герасимова 17ea8680
    Я б добавила щоб літні люди (чоловіки) хай тоже йдуть на фронт, їм вже втрачати нічого, вже своє віджили. А так користь буде державі.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости