Главу штаба обороны Днепра Корбана лишили гражданства из-за критики Зеленского, - Welt
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Welt.
Журналисты называют Корбана "критиком Зеленского".
"В разгар российской агрессивной войны глава территориальной обороны в юго-восточном украинском городе Днепр говорит, что во время поездки за границу его лишили гражданства. Он до сих пор находится на пограничном пункте. Поскольку у него конфисковали украинский паспорт, он не может вернуться в Польшу. Недавно Корбан публично пожаловался на отсутствие поддержки со стороны Киева", - пишет издание.
В материале отмечается, что Корбан "через контакты в США" требовал увольнения главы ОП Андрея Ермака.
"Тот, в свою очередь, уже давно обвиняется в слишком тесных связях с Россией. Украинские СМИ уже несколько дней обсуждают вероятный секретный указ президента Зеленского, согласно которому не менее десяти украинцев лишили гражданства за то, что у них якобы было второе гражданство.
Согласно его собственным заявлениям, на прошлой неделе Корбан ненадолго уехал за границу, чтобы посетить свою семью. Он играет центральную роль в организации обороны Днепропетровщины", – пишут журналисты Welt.
Также издание напоминает, что пятый президент Петр Порошенко когда-то лишил гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Однако при Зеленском тот восстановил свое украинское гражданство.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.
22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.