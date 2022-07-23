Орбан заявил о бесперспективности санкций против РФ. В МИД ответили, что если бы это было так, то Кремль не задействовал бы безумные ресурсы для их дискредитации

В Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для дискредитации введенных против России санкций и предоставления Украине оружия, если бы они были неэффективными.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко в ответ на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что санкции не поколебали Москву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель МИД обратил внимание на то, что венгерский премьер-министр возобновил риторику о неэффективности санкций ЕС против России на второй день после визита министра иностранных дел Венгрии в Москву, где он просил увеличить объемы поставок российского газа.

Николенко также отметил, что "санкции не поколебали Россию" – это классический пример российской пропаганды.

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"Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы бешеные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить", - отметил представитель МИД.

По его словам, важно называть вещи своими именами: Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России.

"РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе - заоблачными ценами на газ. Это все - элементы одного российского плана, цель которого подорвать мир и благосостояние в европейских странах", - акцентировал Николенко.

Он отметил, что, закрывая глаза на преступления России в Украине, мира в Европе не восстановить.

"Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Не стоит надеяться, что уступки или задабривания будут побуждать Кремль унять свои агрессивные аппетиты. Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом", - акцентировал спикер МИД.

В конце Николенко подчеркнул, что стратегия Европы должна базироваться на совместных решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

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"Мы благодарны нашим европейским партнерам за неуступчивую позицию. Вместе мы обязательно победим Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество", - подчеркнул он.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не поколебали Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе.