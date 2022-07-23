В РФ заявили, что не имеют никакого отношения к обстрелу Одесского порта, - Минобороны Турции

Россия утверждает, что не имеет отношения к ракетным обстрелам порта в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.

По его словам, турецкая сторона провела разговор с главами Минобороны и Мининфраструктуры Украины.

Также министр заявил, что был контакт с РФ.

"Россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке, и что они очень внимательно и детально изучают этот вопрос. То, что такой инцидент произошел сразу после сделки, нас очень обеспокоило. Мы также обеспокоены этим", - сказал Акар.

Он добавил, что все мировое сообщество также ожидает скорейшего начала введения соглашения.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".

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