В РФ заявили, что не имеют никакого отношения к обстрелу Одесского порта, - Минобороны Турции
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Россия утверждает, что не имеет отношения к ракетным обстрелам порта в Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.
По его словам, турецкая сторона провела разговор с главами Минобороны и Мининфраструктуры Украины.
Также министр заявил, что был контакт с РФ.
"Россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке, и что они очень внимательно и детально изучают этот вопрос. То, что такой инцидент произошел сразу после сделки, нас очень обеспокоило. Мы также обеспокоены этим", - сказал Акар.
Он добавил, что все мировое сообщество также ожидает скорейшего начала введения соглашения.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
В ОК "Південь" заявили, что россияне попали в торговый порт ракетами "Калибр".