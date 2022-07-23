В Конгрессе США после сегодняшних ударов РФ по Одесскому порту призывают предоставить Украине ракеты, бьющие на 300 километров

Старший советник Конгресса США Пол Массаро призывает Запад после сегодняшних ударов по Одессе предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия.

Об этом он заявил в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия всегда лжет, - отметил он, повторив эту фразу десять раз. – Пришло время для ракет дальнего радиуса действия. Украине нужен постоянный противоракетный щит… Российская террористическая атака на Одесский порт всего через несколько часов после достижения договоренности не атаковать его требует, чтобы мы предоставили Украине ракеты с 300-километровым радиусом действия".

РФ никогда не подразумевает то, что говорит, добавил он. Ее дипломатия совершенно недобросовестна, единственное, что Путин понимает, – это сила.

Массаро также отметил, что "соглашение с Россией – это хуже, чем ничего".

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По его мнению, Запад должен перестать публично заявлять о том, что именно он не будет делать для помощи Украине, потому что "такая слабость провоцирует Путина".

"Нужно забыть эту странную одержимость "эскалацией" и "третьей мировой войной". Путин, находясь в наших мозгах, сдерживает нас, но мы не сдерживаем его", – отметил советник Конгресса США.

По его мнению, следует игнорировать "российскую риторику и дипломатические увертюры", нанести поражение России на поле боя, вытеснить ее из Украины, изолировать от глобальной экономики и добиться мира.

"Победа Украины – это единственный путь к миру. Альтернативы нет. Россия – террористическое государство. Это бесспорно", - пояснил Массаро.