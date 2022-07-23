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Россия должна проиграть в войне с Украиной, - Дуда

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Российская Федерация должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на саммите первых леди и джентльменов.

"Я очень надеюсь, что Украина скоро освободится, восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну. Главное, чтобы россияне проиграли с военной точки зрения, а Украина стала частью свободного мира", - отметил он.

Ранее Дуда говорил, что Запад не сможет вынудить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Чиста Пречиста
    Дуда, поки ви по балах шастаєте, там орбан знову розійшовся не на жарт. Може вже пора піднімати питання про виключення ***** Угорщини з ЄС??
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Анджею Дуді-черговий респект...
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