Россия должна проиграть в войне с Украиной, - Дуда

Российская Федерация должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на саммите первых леди и джентльменов.

"Я очень надеюсь, что Украина скоро освободится, восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну. Главное, чтобы россияне проиграли с военной точки зрения, а Украина стала частью свободного мира", - отметил он.

Ранее Дуда говорил, что Запад не сможет вынудить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину.

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